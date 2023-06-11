Боевики ВСУ по всей линии фронта используют немецкие реактивные системы залпового огня Mars с минами AT-72. Это боезаряды, которые предназначены специально для дистанционного минирования, рассказал РИА Новости российский сапер.

Он пояснил, что украинские ВС лишь недавно начали использование мин AT-72. Это весьма опасные боезаряды, которые реагируют на движение и на металл. Трогать их нельзя ни в коем случае, так как они сразу срабатывают.

Используется два вида таких мин, рассказал боец группировки войск “Юг”. Одни служат для уничтожения техники, а другие – противопехотные. Но обе разновидности представляют серьезную опасность.

Напомним, что РСЗО Mars – это немецкая модификация американской M270 MLRS.