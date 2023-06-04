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Украинская армия продолжает обстрелы городов Донбасса. В этот раз ракетной атаке вновь подвергся Донецк. Об этом сообщает “Газета.ру” со ссылкой на Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В организации уточнили, что удар украинские силы наносили ночью около 01:00 по московскому времени с помощью реактивной системы залпового огня. Всего по городу в этот раз было выпущено 4 ракеты. О жертвах, пострадавших и разрушениях ничего не сообщается.

ВСУ периодические ведут обстрелы городов Донбасса, недалеко от которых проходит линия боевого соприкосновения. Подчас такие ракетные атаки не только наносят ущерб, но и ведут к гибели и ранениям местных жителей. Москва неоднократно обращала внимание стран Запада на преступные действия ВСУ, однако союзники Киева на такие обращения и сами обстрелы смотрят сквозь пальцы.

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