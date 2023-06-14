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Генерал-лейтенант Александр Михайлов, возглавляющий центральный исполком организации “Офицеры России”, рассказал о спасении российскими военными раненых боевиков ВСУ. Он отметил, что для ВС РФ это не является чем-то странным или выдающимся, а вот украинцы подобным действиям удивляются. Ведь они добивают раненых и издеваются над пленными.

Напомним, что двоих боевиков 110-й отдельной механизированной бригады бросили свои, которые даже не попытались эвакуировать раненых под интенсивным огнем артиллерии. Российские военные сделали это сами, оказав солдатам противника необходимую медицинскую помощь.

Украинцы пытают раненых или даже убивают их, для боевиков это какая-то особая форма удовольствия. Но российские военные не поступают подобным образом. Неоднократно они спасали жизни солдат противника, оставленных умирать.

“Раненые украинцы крайне удивляются тому, что противник подбирает их, лечит, восстанавливает. Таких раненых у нас очень много в местных госпиталях”, – рассказал Михайлов.

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