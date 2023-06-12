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В боях на Запорожском направлении российские ВС уничтожили немало вражеской техники, среди которой имеются и совершенно уникальные образцы. Эксперты изучили видеозаписи, сделанные с беспилотных аппаратов, и совершенно уверены, что Киев потерял все три БРМ Leopard 2R HMBV, переданные ему Финляндией, сообщает “Московский комсомолец”.

Эта боевая машина, представляющая собой танк “Леопард”, но без башни, предназначена для проделывания проходов в минных полях. Она оснащается бульдозерным отвалом или минным плугом.

Кроме того, среди потерь ВСУ и канадская БРЭМ Bergepanzer, которую Киеву передали в единственном экземпляре, так как машина довольно редкая.

Напомним, Киев проводит разведку боем достаточно крупными силами с применением западной техники. Его цель – выявить уязвимости в обороне ВС РФ и окончательно определиться с направлением главного контрудара.

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