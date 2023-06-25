Украинские ВС продолжают попытки прорвать оборону российской армии, причем делают это сразу на нескольких направлениях – Запорожском, Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском. ВС РФ успешно отражает выпады противника, сообщил портал “Военное обозрение”.

Так, у Курдюмовки и Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки и Зализнянского удары ВСУ отбили бойцы группировки войск “Юг”. В районах Марьинки и Авдеевки, а также Красногоровки и Первомайского противник пыталися идти вперед крупными силами, но встретил достойное сопротивление. В результате потеряно около 430 военнослужащих ВСУ, три пикапа, 11 БМП и артиллерийская установка Д-30.

На Краснолиманском направлении наступление ВСУ также пошло не по плану. Под Червоной Дибровой, Ямполовкой и Кармазиновки все атаки отражены. У Серебрянского лесничества российские ВС взяли в плен троих боевиков, ликвидировали 130 человек личного состава противника, а также уничтожили самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, несколько пикапов и две гаубицы Д-30 только за минувшие сутки.