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Пока министр обороны Украины Алексей Резников заявляет о том, что “главные события еще впереди”, ВСУ остро нуждаются в транспорте и продуктах питания. Армии не хватает даже хлеба, военнослужащим в пайках выдают капусту с морковкой, что их совершенно не устраивает, пишет “Московский комсомолец”.

О “кризисе харчевания” украинские СМИ заговорили в последние несколько недель. Хлеба для армии уже не осталось, так как продовольствие приобретать не на что. Средства Минобороны на эти цели заблокированы прокуратурой из-за расследования, так как ведомство закупало продукты питания по ценам в несколько раз выше рыночных.

Кроме того, ВСУ “мобилизуют” у населения Херсонской области транспорт повышенной проходимости. Такой приказ издал командир части А-7052, базирующейся в регионе. Местные жители возмущаются, заявляя, что Киев получает миллиарды от Запада, но продолжает грабить людей, отбирая нажитое за всю жизнь имущество.

Кроме того, в ВСУ продолжаются проблемы с нехваткой кадров, поэтому сотрудники военкоматов по-прежнему хватают на улице всех подряд. При этом они используют боди-камеры, чтобы потом разбираться, кто первый кого ударил, так как практически каждая “мобилизация по-украински” сопровождается дракой.

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