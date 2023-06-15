Российские военные продолжают удерживать линию обороны на запорожском направлении, несмотря на постоянные атаки со стороны ВСУ. Украинская армия при этом несёт большие потери. Об этом изданию URA.RU сообщили бойцы из Пермского края.

Военнослужащие также рассказали, что враг обстреливает не только первую линию обороны, стараясь её прорвать, но и тыловые районы. При этом командование ВСУ не жалеет своих солдат и постоянно отправляет всё новых и новых бойцов в атаку. Успехов, впрочем, они не добиваются, а лишь несут большие потери.

Контрнаступление ВСУ стартовало в начале июня в том числе и на запорожском направлении, где украинская армия наносит наиболее интенсивные удары. Впрочем, контрнаступление идёт тяжело, и каких-либо значительных успехов украинские войска за это время не добились.