Утром 10 июня украинские ВС выпустили по Крыму ракеты ЗРК С-200, а не оперативно-тактические боезаряды “Гром-2”, считает внимательно изучивший детали обстрела блогер Александр Талипов.

Он пояснил, что в распоряжении ВСУ имеются оперативно-тактические ракетные комплексы “Гром-2”, о чем Киев никогда не забывает упоминать. Однако имеет он всего две пусковые установки, которые призваны демонстрировать миру наличие на Украине собственного производства вооружений, передает портал “Военное обозрение”.

На деле же Киев только переделывает старые советские боеприпасы, среди которых и ракеты комплексов С-200. Несложные коррективы, внесенные в их конструкцию, позволили получить баллистически боезаряды с дальностью до 400 км, которые и были запущены по Крыму. Напомним, что обе ракеты сбила ПВО РФ,

Талипов отметил, что переделка ракет, а также дронов “Стриж” советского производства выполняется с участием западных инженеров.