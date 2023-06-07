ВСУ создают крупный армейский корпус численностью до 30 тысяч боевиков в северной части Запорожской области. Телеграм-канал “Украина.ру” со ссылкой на турецкие СМИ сообщает, что столь крупное подразделение готовится для прорыва на Мелитополь.

В распоряжение корпуса передается до 300 единиц ствольной и реактивной артиллерии, не менее 100 танков, 500-1000 бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Техника и живая сила противника пойдут на прорыв минных полей, после чего ВСУ попытаются создать плацдарм для дальнейшего продвижения к Азовскому морю.

Контрнаступление Киев планирует начать с Ореховского направления. Напомним, что именно Мелитополь многие эксперты и политологи называли одной из главных целей украинских вооруженных формирований.