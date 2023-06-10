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ВСУ еще со вчерашнего дня пытались осуществить атаку российских позиций с флангов в районе Артемовска (Бахмута). Главным направлением украинской атаки стал населенный пункт Клещеевка, расположенный с южной стороны от Артемовска. Основная цель украинских подразделений – взять Артемовск в оперативные клещи.

В Сети появилась информация, от бойцов ВСУ, что ситуация под Клещеевкой складывается очень тяжелая. Ситуация не переломилась в пользу украинских бойцов, а наоборот есть достаточно высокие потери. По имеющимся данным, за минувшие сутки в боях с южной стороны Артемовска ВСУ потеряли две роты, среди которых убитые и раненные бойцы.

На данный момент об атаках со стороны ВСУ в направлении Клещеевки не сообщалось. По всей вероятности, противник взял передышку на данном участке фронта, чтобы скоординировать свои последующие действия. Скорее всего, сейчас происходит перегруппировка и заполнение образовавшихся дыр резервами.

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