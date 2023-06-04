Подразделения вооруженных сил Украины попытались провести контратаку в окрестностях населенного пункта Угледар и продолжают стягивать дополнительные резервы живой силы и бронетехники на данном направлении фронта. Об этом в своем материале сообщает ИА URA.RU со ссылкой на заявление военкора Семена Пегова.

По словам военного корреспондента, подразделения украинских боевиков накапливают резервы в окрестностях Елизаветовки и уже попытались провести контратаку под Угледаром. Противник стягивает к линии боевого соприкосновения как дополнительную живу силу, так и тяжелую бронированную технику.

Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, чтобы не позволить противнику продвинуться вперед. В настоящий момент активные боевые действия идут к юго-западу от населенного пункта Угледар.

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский посещал позиции боевиков ВСУ на Угледарском направлении, поскольку киевский режим рассматривает данное направление как основное в преддверии обещанного широкомасштабного контрнаступления.