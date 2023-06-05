Подразделения вооруженных сил Украины попытались провести контратаку на Южно-Донецком направлении довольно крупными силами, однако понесли большие потери в личном составе и бронетехнике. Министерство обороны Российской Федерации сообщает о 300 погибших со стороны украинской армии в результате неудачной атаки.

По информации оборонного ведомства, 4 июня подразделения украинской армии предприняли попытку провести крупномасштабное контрнаступление на Южно-Донецком направлении силами шести механизированных и двух танковых бригад. Продвижение противника остановлено, однако активные боевые действия продолжаются.

В результате точных ударов артиллерии и авиации Вооруженных сил Российской Федерации противник понес большие потери в окрестностях населенных пунктов Новодаровка и Нескучное. Безвозвратные потери украинских боевиков на данном направлении составили 300 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 16 танков.