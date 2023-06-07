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Украинские боевики перешли к активным наступательным действиям на территории Запорожской области. Штурмовые бригады ВС Украины используют во время контрнаступления бронетехнику американского производства. В настоящий момент активные боевые действия идут в районе населенных пунктов Лобковое и Пятихатка.

Сообщается, что во время атаки со стороны украинской армии были замечены четыре бронемашины пехоты М113, два танка и Humvee, а также штурмовая рота пехоты. Как следует из сообщений российский военных корреспондентов, часть украинской бронетехники подорвалась на минах, а другая часть была уничтожена точным огнем российской артиллерии.

Напомним, что в Херсонской области продолжается эвакуация гражданского населения из городов, поселков и сел, которые были затоплены водой после прорыва дамбы Каховского водохранилища. Больше всего пострадали населенные пункты, расположенные на левом берегу Днепра.

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