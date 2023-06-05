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В ходе отражения наступления ВСУ на Запорожском направлении российские ВС взяли неплохие трофеи. В их распоряжении оказались не менее четырех американских бронетранспортеров MaxxPro, рассказал телеграм-канал “Военный осведомитель”.

Киев, который внезапно предпринял попытку контрнаступления, понес существенные потери в живой силе и технике. На данный момент известно минимум о трехсот убитых и раненых боевиках, а также об уничтожении российскими войсками 10 танков и 30 единиц легкой бронетехники.

Также уничтожено множество пикапов и других автомобилей, задействованных ВСУ. При этом националистическим формированиям не удалось прорвать линию обороны российских войск, ситуация на фронте никак не изменилась, ВС РФ уверенно контролируют положение.

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