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В течение последних суток Вооруженные силы Украины предприняли несколько попыток прорвать полукольцо российской армии в районе населенного пункта Авдеевка. Согласно сообщению издания «Военное обозрение», противник осуществил атаки со стороны Опытного и Водяного. В результате этих событий начали появляться публикации в сети, утверждающие об успехе украинских вооруженных сил.

Но украинским подразделениям не удалось прорваться. Вместо этого, они оказались под сильным артиллерийским огнем, что привело к уничтожению танков и 7 единиц бронетехники. Бойцы разбежались, пытаясь укрыться в лесопосадках, но и там им не удалось избежать огня артиллерии.

В ответ на российские гаубицы, Вооруженные силы Украины начали обстреливать позиции Вооруженных сил Российской Федерации с использованием реактивных систем залпового огня. Однако для противодействия огню со стороны украинской армии была задействована военная авиация.

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