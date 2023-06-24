На Купянском направлении бойцы группировки войск “Запад” продолжают громить вражескую технику и вооружение. РИА Новости сообщает об уничтожении самоходной артиллерийской установки M109 Paladin американского производства, а также минометного расчета.

Российские ВС задействовали для уничтожения орудия из Соединенных Штатов САУ “Гиацинт-С”. Эпизод произошел у населенного пункта Песчана. Украинские минометчики попали под удар артиллерии РФ под Новоселовским.

Также у населенного пункта Петроивановка пункт временного размещения подразделений ВСУ поражен ракетно-бомбовым ударом. Отличился экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

На том же Купянском направлении успешно отработали штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ми-28 и Ка-52, которые нанесли по противнику не менее 10 ударов.