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Военнослужащие ДНР уничтожили колонну вражеской техники у населенного пункта Новодонецкое. Несколько боевых машин удалось захватить в качестве трофеев, рассказал портал “Русская весна”.

В настоящей мясорубке под Новодонецким отличился 4 стрелковый батальон имени 383 Шахтерской дивизии. Бойцы сожгли технику ВСУ а также ликвидировали несколько десятков боевиков, рвущихся в наступление. Противнику пришлось откатиться назад для перегруппировки.

Военные корреспонденты сообщают о продолжающихся ожесточенных боях на границе ДНР и Запорожской области, а также на Времевском выступе. Везде украинские вооруженные формирования несут серьезные потери. На Краснолиманском направлении боевиков тоже теснят. Там действует 76-я Воздушно-десантная дивизия, которая уже взяла много пленных и установила контроль над несколькими опорными пунктами.

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