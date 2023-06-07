ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские военкоры сообщают об очередной попытке атаковать оборонительные рубежи российской армии на Запорожском направлении со стороны украинских боевиков. 7 июня штурмовые группы ВС Украины попытались контратаковать в окрестностях населенных пунктов Лобковое и Жеребянка.

Сообщается, что две единицы бронетехники украинской армии подорвались на минном поле, после чего штурмовая группа вынуждена была отступить на исходные позиции из-за шквального огня российской артиллерии. Однако после бегства украинских боевиков с поля боя, российские артиллеристы продолжили обстреливать оборонительные рубежи вооруженных сил Украины, расположенные уже на исходных позициях.

После перегруппировки своих сил командование ВС Украины попыталось повторно атаковать в направлении Мелитополя восточнее Каховского водохранилища в Запорожской области. При этом вторая попытка атаковать завершилась провалом для украинской армии, поскольку Вооруженные силы России оборудовали на территории Запорожской области многослойную линию обороны.

Вам может понравиться

Полковник Пинчук: Киев активизирует контрнаступление в период с 12 по 23 июня

Киев намеревается перевести контрнаступление ВСУ в активную фазу ко Дню России. При это операция будет длиться ориентировочно с 12 по 23 июня, сообщил порталу Ura.ru Герой ДНР Андрей Пинчук. Он

Офицер ВС России заявил, что командование ВСУ гонит на передовую новичков

Киев стремится сохранить остатки опытных боевиков, отправляя на передовую “пушечное мясо” – мобилизованных новобранцев и представителей территориальной обороны, рассказал российский военнослужащий с позывным “Шмель”. Он пояснил, что на первой линии

Воевавший на стороне ВСУ тайванец рассказал, что ВС РФ дважды уничтожили его взвод

Издание Taiwan News рассказало историю уроженца Тайваня, который участвовал в специальной военной операции в составе “Интернационального легиона” ВСУ. Боевик рассказал, что дважды ему везло оставаться в живых, хотя весь взвод