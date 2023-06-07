Российские военкоры сообщают об очередной попытке атаковать оборонительные рубежи российской армии на Запорожском направлении со стороны украинских боевиков. 7 июня штурмовые группы ВС Украины попытались контратаковать в окрестностях населенных пунктов Лобковое и Жеребянка.

Сообщается, что две единицы бронетехники украинской армии подорвались на минном поле, после чего штурмовая группа вынуждена была отступить на исходные позиции из-за шквального огня российской артиллерии. Однако после бегства украинских боевиков с поля боя, российские артиллеристы продолжили обстреливать оборонительные рубежи вооруженных сил Украины, расположенные уже на исходных позициях.

После перегруппировки своих сил командование ВС Украины попыталось повторно атаковать в направлении Мелитополя восточнее Каховского водохранилища в Запорожской области. При этом вторая попытка атаковать завершилась провалом для украинской армии, поскольку Вооруженные силы России оборудовали на территории Запорожской области многослойную линию обороны.