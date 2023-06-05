Командование вооруженных сил Украины предприняло несколько попыток перейти в контрнаступление на отдельных направлениях линии боевого соприкосновения. В результате отражения атаки со стороны украинских боевиков российские бойцы ликвидировали десятки солдат ВС Украины на Запорожском направлении.

Такие данные озвучил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, подразделения артиллеристов Вооруженных сил Российской Федерации активно работают на подавление любых попыток противника перейти в широкомасштабное контрнаступление.

Рогов добавил, что 4 июня подразделения украинских националистов пытались прорвать линию обороны бойцов Вооруженных сил России, расположенную к юго-западу от Времевки, а сегодня боевики вооруженных сил Украины предприняли попытку контратаковать юго-восточнее.

В результате неудачной попытки атаковать, противник понес значительные потери в живой силе и бронетехники. Безвозвратные потери личного состава исчисляются десятками убитых.