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Украинская армия потеряла очередного высокопоставленного военного. Издание “Русская Весна” (“РВ”) сообщает, что недавно был ликвидирован полковник Александр Макаев. Он входил в состав оперативного командования ВСУ “Юг” и занимал должность начальника отдела гражданско-военного сотрудничества. Хоронить Макаева будут 6 июня.

Точное место гибели и обстоятельства смерти не приводятся. “РВ” предполагает, что Макаев был уничтожен 4 июня во время обстрела одного из штабов или командных пунктов украинской армии.

Хоронить высокопоставленного “всушника”, вероятно, будут с большим пафосом. “РВ” отмечает, что местных жителей Болграда в Одесской области – там состоятся соответствующие церемонии прощания с Макаевым – уже пригласили “постоять на коленях вдоль дорог, по которым будут везти катафалк”.

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