ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Расчет 155-миллиметровой американской гаубицы M777 уничтожен в непосредственной близости от Донецка, сообщает РИА Новости. Журналисты опубликовали видеозапись, на которой запечатлено поражение орудия.

Офицер артиллерийского подразделения 150-й дивизии ВС РФ с позывным “Яков” рассказал, что за украинскими боевиками постоянно ведется наблюдение. При этом уничтожать расчеты врага бойцы не торопятся. Они дожидаются момента, когда противнику подвозят новый боекомплект и затем наносят удар, не оставляющий шансов на выживание.

Напомним, что ВСУ продолжают обстреливать Донецк, целясь в гражданскую инфраструктуру. Чтобы прекратить эти атаки, необходимо вытеснить противника из Авдеевки и Марьинки, чем сейчас и занимаются российские военные. Кроме того, они ведут успешную контрбатарейную борьбу, выявляя и уничтожая вражеские артиллерийские позиции.

Вам может понравиться

СП: на британского премьера и немецкого канцлера готовится покушение

Обозреватель издания «Свободная пресса» сообщает, что вооружение, передаваемое Киеву Западом, нередко попадает в третьи руки, а именно – к боевикам в Африке, на Ближнем Востоке и к местной мафии. Так

Российский разведчик: ВСУ подбили аммиакопровод в районе Купянска, есть случаи отравления

Рядом с городом Купянск в Харьковской области украинские ВС попали по аммиакопроводу, что привело к его повреждению. В настоящий момент уже известно о нескольких случаях отравления и смерти одного из

Экс-генсек НАТО не исключил, что в конфликте на Украине могут принять участие военные альянса

Группа стран-членов НАТО может сформировать коалицию внутри альянса и отправить своих военных участвовать в боевых действиях на Украине. Такое развитие событий не исключил бывший генеральный секретарь Североатлантического военного блока Андерс