Расчет 155-миллиметровой американской гаубицы M777 уничтожен в непосредственной близости от Донецка, сообщает РИА Новости. Журналисты опубликовали видеозапись, на которой запечатлено поражение орудия.

Офицер артиллерийского подразделения 150-й дивизии ВС РФ с позывным “Яков” рассказал, что за украинскими боевиками постоянно ведется наблюдение. При этом уничтожать расчеты врага бойцы не торопятся. Они дожидаются момента, когда противнику подвозят новый боекомплект и затем наносят удар, не оставляющий шансов на выживание.

Напомним, что ВСУ продолжают обстреливать Донецк, целясь в гражданскую инфраструктуру. Чтобы прекратить эти атаки, необходимо вытеснить противника из Авдеевки и Марьинки, чем сейчас и занимаются российские военные. Кроме того, они ведут успешную контрбатарейную борьбу, выявляя и уничтожая вражеские артиллерийские позиции.