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Портал “Русская весна” опубликовал видеозапись уничтожения танков и другой бронетехники ВСУ с ударных вертолетов Ка-52. На кадрах видно, как винтокрылая машина поражает танк вместе с не успевшим выбраться экипажем.

Ударные вертолеты на Южно-Донецком направлении открыли настоящую охоту на вражескую бронетехнику. Они задействуют ракеты “Вихрь”, которые точно поражают цели и лишают ВСУ танков, боевых машин пехоты, бронеавтомобилей и БТР как советского, так и натовского образца.

“Главное – подбить танки”, – цитирует российских военных издание “Известия”.

Напомним, ранее эксперты отметили, что украинское контрнаступление полностью раскрыло потенциал российских вертолетов Ка-52 “Аллигатор” и Ми-28НМ “Ночной охотник”. Эти машины эффективно уничтожают не только танки, но и скопления живой силы противника, помогая отбрасывать его от оборонительных линий ВС РФ.

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