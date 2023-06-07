Беспилотник весом 18 граммов и длиной всего 10 сантиметров стал трофеем российских войск в ходе профилактической работы по охране Белгородской области. Речь идёт о микровертолёте PD-100 Black Hornet. Об этом сообщает “Российская газета” со ссылкой на телеграм-канал “Старше Эдды”.

Спецназ РФ уничтожил находившихся в засаде военных ВСУ из спецподразделения “Кракен”. В укреплении, где они находились, российские бойцы нашли и микровертолёт, и всё необходимое к нему оборудование.

Black Hornet в своё время был разработан для британской армии. Такие дроны применяются для разведки местности. Микровертолёт может удаляться от оператора на расстояние до километра и находиться в воздухе около получаса. Внутри такого дрона спрятаны камеры, которые позволяются передавать видео в высоком разрешении.

Такую технику британские войска в своё время активно использовали в Афганистане. Во время проведения специальной военной операции появлялись сообщения, что микродроны для разведки используют ВСУ.