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Неподалеку от населенного пункта Шебекино, который не дает покоя украинским диверсантам, замечены танки, движущиеся в сторону города. Отмечается, что ВС РФ увеличивают присутствие в приграничных районах и намерены обеспечить их защиту от новых попыток вторжения.

Портал “Русская весна” публикует сделанные очевидцами записи, на которые видны танки, движущиеся по направлению к Шебекино. В город отправлено подкрепление в связи с последними событиями.

Напомним, что 1 июня ВС РФ отразили три атаки украинских боевиков в районе пропускного пункта Шебекино и населенного пункта Новая Таволжанка. Диверсанты пытались вторгнуться на территорию РФ на танках, но получили отпор и были ликвидированы. Для отражения нападения привлекались артиллерия и авиация.

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