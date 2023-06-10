Минувшей ночью российские ВС вновь нанесли комбинированный массированный удар по объектам военной инфраструктуры на Украине. Портал “Военное обозрение” сообщил, что в результате атаки в Полтавской области были уничтожены пункты временного размещения личного состава и боевой техники противника.

В Харьковской области ракеты и дроны-камикадзе разгромили несколько промышленных объектов, которые Киев давно использует для хранения и обслуживания танков, БМП и бронеавтомобилей. Также в регионе поражены склады с боеприпасами.

В Запорожской области удары нанесены по резервным подразделениям ВСУ. Они подготавливались, чтобы сразу после прорыва российской обороны пойти вперед сквозь образовавшиеся “бреши”. Однако на протяжении шести суток “бреши” все не появляются, так как ВС РФ грамотно защищаются и постоянно отбрасывают назад “волны” атакующих боевиков вместе с западной техникой.

Нанесены удары также по Дружковке, где командование ВСУ концентрировало силы для удара по флангам под Артемовском.