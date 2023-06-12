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Российские ВС задействовали планирующие бомбы ФАБ-250 и ФАБ-500 для ударов по базам украинских вооруженных формирований в Орехове Запорожской области.

Портал “Военная хроника” сообщает, что ВСУ сформировали в городе оперативный резерв для переброски к Работино, где продолжаются активные боевые действия. Кроме того, в Орехове находился склад с боеприпасами, необходимыми для усиления контратакующих действий украинской армии.

Артиллерия и авиация ВС РФ наносят удары не только по Орехову, но и по промышленным зонам в Степовом, Щербаках, Малой Токмачке, Новопавловке, Юрковке и других населенных пунктах, где боевики устроили свои базы. Также “умные” бомбы и артиллерийские снаряды атакуют позиции ВСУ под Макаровкой и Новодонецким.

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