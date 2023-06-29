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Российские ВС 28 июня нанесли удары по местам сосредоточения крупных сил противника рядом с населенными пунктами Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе очередного брифинга.

Он отметил, что у вышеупомянутых населенных пунктов ВСУ готовили резерв для новой волны контрнаступления. ВС России атаковали их артиллерийскими и ракетными ударами, а также планирующими авиабомбами с тактической авиации.

Ранее портал “Русская весна” рассказал о перегруппировке ВСУ рядом с Ореховым и замедлении наступательных действий противника. Военкоры считают, что Киев снова бросит все силы и средства в атаку ближе к 11-12 июля, чтобы показать какие-то достижения к саммиту НАТО в Вильнюсе.

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