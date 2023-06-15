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Российские ВС перешли в контрнаступление в районе Времьевского выступа и выровняли линию соприкосновения, отбросив от нее противника. Портал “Русская весна” уточняет, что речь идет об участке фронта между Новодонецким и Урожайным.

Перейти к контратакующим действиям ВС РФ позволила переброска резервов. Сейчас они продолжают теснить подразделения ВСУ в Урожайном, часть которого все еще остается в серой зоне. Киев также подтягивает подкрепление, однако артиллерия и авиация ВС РФ громят его на подходе.

Позиции ВСУ обнаруживает эффективно работающая разведка, после чего по ним отрабатывают российские военные. Противник несет огромные потери, которые ничем не оправданы. Это признают даже западные политики и военные эксперты.

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