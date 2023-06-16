Дроны-камикадзе “Герань-2” нанесли удар по промышленной зоне в Заводском районе Николаева, которую ВСУ использовали под складирование боеприпасов и хранение боевой техники.

Такие атаки дают возможность существенно ослабить возможности украинских войск, лишить их тех ресурсов, которые могли бы использоваться на линии соприкосновения в ходе контрнаступления.

Портал “Военное обозрение” со ссылкой на телеграм-каналы пишет, что в ночь на 16 июня дроны-камикадзе “Герань” были замечены не только в Николаевской, но и в Одесской области. В регионах объявили воздушную тревогу, работали средства противовоздушной обороны. Не исключено, что Генштаб ВСУ с утра отчитается о “десятках сбитых беспилотников”, что он делает практически постоянно.