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Между объявлением о планах и их реализацией может пройти достаточно много времени. Особенно, когда объявления застают врасплох. Информация о размещении дополнительного контингента немецких военных в Литве в Бундесвере вызвала удивление. Об этом редакционное группе RND рассказал руководитель Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер. Его цитирует ТАСС.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что ФРГ направит в Литву 4 тысячи солдат и офицеров дополнительно. По словам главы военного ведомства, это необходимо для укрепления восточного фланга НАТО. В тоже время, со слов Вюстнера, в Бундесвере очень удивились, когда узнали о таких планах. Специалист отметил: для того, чтобы планы претворить в жизнь, нужна большая работа, причём не только в Германии, но и в самой Литве. Работа касается как рядовых военнослужащих, так и руководящего состава, поставок военной техники, решения вопросов с размещением контингента и так далее.

Писториус в своём заявлении ранее утверждал, что дополнительный контингент Германии в Литве будет принимать активное участие в различных учениях. При этом министр обороны говорил, что военные ФРГ появятся в Литве, как будет завершено создание всей необходимой инфраструктуры для их нахождения в стране.

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