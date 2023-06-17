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Западная техника на Украине оказалась “по зубам” российским войскам, которые искусно ее уничтожают, сообщил исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что достаточно взглянуть на количество уничтоженных боевых машин ВСУ после начала контрнаступления, чтобы убедиться, что ничего страшного и серьезного “Леопарды” и прочие танки собой не представляют.

Бронетехника получаемая Киевом от Запада, “ярко горит”, добавил Пушилин.

Напомним, Киев накапливал поставляемые НАТО танки “Леопард”, американские БМП “Брэдли” и другую западную технику для контрнаступления и возлагал на нее серьезные надежды. Однако они все пошли прахом из-за мощной обороны ВС РФ, Атаки ВСУ успешно отражаются российскими военными, противник несет крупные потери не только в технике, но и в живой силе.

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