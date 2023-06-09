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Военный корреспондент Андрей Руденко показал на видео уничтоженные танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Bradley, которые участвовали в украинской попыткой прорыва обороны ВС РФ на Запорожском направлении.

По словам военкора, немецкие “Леопарды” сразу загораются после попадания и хорошо горят. Американские БМП более устойчивы к огню и лишь сильно дымятся, когда их поражают снаряды или управляемые ракеты.

Также Руденко сообщил, что прискорбным фактом является использование немецкой и американской техники такими же русскими, которых приходится ликвидировать. Но проблема в том, что они уже перепрограммированы Западом, у них “установлена перепрошивка”, в которой главной целью является служение НАТО, поэтому сделать с этим ничего невозможно. Врага жалеть нельзя, уверен корреспондент.

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