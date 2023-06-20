Алкогольное отравление, которое может возникнуть после употребления дешевых и низкокачественных спиртных напитков – это весьма опасное состояние, которое может привести к летальному исходу. Поэтому пострадавшему нужно срочно оказать первую помощь. Как это сделать, рассказала врач-нарколог Мария Егорова.

Если человек после отравления находится в сознании, необходимо сделать промывание желудка, для чего достаточно обычной воды или слабого раствора соды. Одновременно с этим нужно обязательно вызвать скорую помощь, так как состояние может ухудшиться.

К пострадавшему, потерявшему сознание, потребуется применить реанимационные меры. Для этого из дыхательных путей нужно аккуратно извлечь рвотные массы, воспользовавшись платком, а затем сделать искусственное дыхание и массаж сердца в соотношении 2 к 30.

Если человек без сознания все же реагирует на внешние раздражители и дышит, ему следует дать понюхать нашатырный спирт, чтобы привести в чувства, а затем перевернуть набок, чтобы рвотные массы не проникали в дыхательные пути. Во всех случаях после оказания первой помощи нужно обязательно вызывать специалиста.