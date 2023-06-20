ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Алкогольное отравление, которое может возникнуть после употребления дешевых и низкокачественных спиртных напитков – это весьма опасное состояние, которое может привести к летальному исходу. Поэтому пострадавшему нужно срочно оказать первую помощь. Как это сделать, рассказала врач-нарколог Мария Егорова.

Если человек после отравления находится в сознании, необходимо сделать промывание желудка, для чего достаточно обычной воды или слабого раствора соды. Одновременно с этим нужно обязательно вызвать скорую помощь, так как состояние может ухудшиться.

К пострадавшему, потерявшему сознание, потребуется применить реанимационные меры. Для этого из дыхательных путей нужно аккуратно извлечь рвотные массы, воспользовавшись платком, а затем сделать искусственное дыхание и массаж сердца в соотношении 2 к 30.

Если человек без сознания все же реагирует на внешние раздражители и дышит, ему следует дать понюхать нашатырный спирт, чтобы привести в чувства, а затем перевернуть набок, чтобы рвотные массы не проникали в дыхательные пути. Во всех случаях после оказания первой помощи нужно обязательно вызывать специалиста.

Вам может понравиться

Эксперт Матвийчук назвал массовую сдачу в плен солдат ВСУ предвестником капитуляции

Украинская армия в скором времени может капитулировать. Такое развитие событий не исключил военный эксперт, бывший офицер российского спецназа Анатолий Матвийчук. Об этом полковник в отставке рассказал в беседе с “МК”.

Хинштейн рассказал о планах провести отпуск вместе с семьей на море в Сочи

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, возглавляющий комитет по информационной политике, сообщил, что намерен с семьей провести отпуск в Сочи. Он пояснил, что выбрал этот вариант, а не Кавказ, Камчатку или Алтай,

Появился первый тизер «Аватар: Легенда об Аанге»

Netflix выпустил первый промо-ролик предстоящего сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Этот сериал является экранизацией популярного аниме, транслировавшегося в 2005 году. Исходя из тизера мы узнаем, что премьера шоу состоится в