Британский врач оказался в суде по обвинению в добавлении своей спермы в кофе своей несовершеннолетней пациентке на протяжении года. Эту информацию сообщает газета The Daily Mirror.

Имя девушки не раскрывается, но она являлась постоянной пациенткой 55-летнего доктора Николаса Джона Чапмена. Первое подозрение у нее возникло в 2020 году, когда она почувствовала непривычную солоноватость в кофе, предложенном ей доктором. Она выбросила напиток в раковину туалета и обнаружила странное вязкое вещество на дне стаканчика. После этого девушка перестала употреблять кофе, приготовленный Чапменом.

Только через год, в 2021 году, она задала себе вопрос о том, чем именно доктор мог поить ее, когда заметила, что в его кармане находится емкость, обычно используемая для сбора образцов спермы. После того, как Чапмен в очередной раз налил ей кофе, она сразу отправилась в туалет с чашкой. Там она вылила содержимое, сфотографировала вязкое белое вещество на дне и собрала его в контейнер для последующего анализа. Дома девушка рассказала о случившемся своему бойфренду и заморозила полученные доказательства.

Чапмену предъявлены обвинения в совершении сексуального насилия, так как он принуждал девушку к сексуальным действиям без ее согласия, обманывая ее и заставляя употреблять его семенную жидкость.