Диабетики очень часто не хотят осознавать всю серьезной своего заболевания, что приводит к быстрому ухудшению состояния, рассказал нутрициолог, эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев.

Он отметил, что страдающие от сахарного диабета должны регулярно принимать лекарства, прописанные врачом. Однако из-за легкомыслия очень многие делать этого не хотят. Также они не отслеживают уровень гликемии крови, из-за чего время от времени возникают эпизоды высокого или низкого сахара, существенно ухудшается состояние.

Калинчев напомнил, что лекарственные препараты для больных сахарным диабетом предоставляются бесплатно. Поэтому достаточно просто своевременно принимать их, чтобы не усугублять свое состояние. Оправдать обычную халатность по отношению к своему здоровью отсутствием средств точно не получится.