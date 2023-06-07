Издание Taiwan News рассказало историю уроженца Тайваня, который участвовал в специальной военной операции в составе “Интернационального легиона” ВСУ. Боевик рассказал, что дважды ему везло оставаться в живых, хотя весь взвод был полностью уничтожен.

Также тайванец сообщил о гибели каждого пятого своего сослуживца, а также оценил потери по подразделению в общем в 50 процентов. Он отметил, что другие наемники неоднократно попадали под артиллерийские обстрелы, столкнулись с гибелью друзей и абсолютной депрессией, ставшей результатом участия в боях.

Многие после такого не выдерживали, полностью утрачивали боевой дух и ехали домой. По словам тайваньца, если кто-то планирует отправиться в “Интернациональный легион” на Украину, им следует хорошо подумать, прежде чем принимать столь авантюрное решение.