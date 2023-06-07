Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание Taiwan News рассказало историю уроженца Тайваня, который участвовал в специальной военной операции в составе “Интернационального легиона” ВСУ. Боевик рассказал, что дважды ему везло оставаться в живых, хотя весь взвод был полностью уничтожен.

Также тайванец сообщил о гибели каждого пятого своего сослуживца, а также оценил потери по подразделению в общем в 50 процентов. Он отметил, что другие наемники неоднократно попадали под артиллерийские обстрелы, столкнулись с гибелью друзей и абсолютной депрессией, ставшей результатом участия в боях.

Многие после такого не выдерживали, полностью утрачивали боевой дух и ехали домой. По словам тайваньца, если кто-то планирует отправиться в “Интернациональный легион” на Украину, им следует хорошо подумать, прежде чем принимать столь авантюрное решение.

Вам может понравиться

«Противник ведет огонь из всех видов вооружения»: военкоры рассказали о ситуации в районе Авдеевки

Провальные попытки контрнаступления ВСУ в Опытном и Водяном вынудили их перейти к позиционным боям на Авдеевском направлении, сообщил портал “Русская весна”. Военные корреспонденты рассказали, что Киев прекратил вылазки с целью

Немецкие “Леопарды” понесли первые потери в зоне специальной военной операции на Украине

Портал “Военное дело” опубликовал видеозапись, на которой запечатлен предположительно первый танк “Леопард 2”, уничтоженный на Украине. Боевики ВСУ задействовали полученную от Германии боевую машину в попытке прорыва российской обороны на

Полковник Алехин назвал атаки на Белгород отвлекающим маневром перед наступлением Украины

ВСУ наносят удары по Белгородской области и предпринимают попытки вторжения в регион, чтобы отвлечь внимание от основного направления контрнаступления. Еще одна их цель – вынудить командование РФ перебросить к границе