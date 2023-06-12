Украинские ВС начали контрнаступление и вполне ожидаемо несут огромные потери. Причина этого – явное превосходство российских войск в воздухе, рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Он пояснил, что авиация обеспечивает неоспоримое преимущество России, которая успешно отражает волны атак ВСУ и не дает противнику прорвать хотя бы первую линию обороны. Штурмовики Су-25, а также ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 постоянно налетают на врага и уничтожают скопления живой силы и бронетехнику.

Киев задействовал для попытки прорыва шесть мотопехотных батальонов и несколько десятков единиц бронетехники, включая западные танки “Леопард 2”. 16 боевых машин противник потерял только в первый день. Также с начала контрнаступления ликвидировано более 3700 боевиков, отметил Сивков.