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Подполковник запаса Олег Шкурлатов прокомментировал новости о начале всеобщей мобилизации в Ивано-Франковской области на Украине. Напомним, что в этом регионе все военнообязанные, независимо от состояния здоровья и прочих факторов должны прийти в военкомат в течение 10 дней.

Шкурлатов отметил, что подобные действия командование ВСУ предпринимает из-за серьезных потерь в ходе “успешного контрнаступления ВСУ”. Сейчас Киеву нужны не только личный состав, но и автомобили граждан – внедорожники, фургоны и техника двойного назначения. Скорее всего, “Леопардов” и других боевых машин от западных кураторов уже мало.

Также эксперт пояснил, почему на Украине только сейчас мобилизуют жителей западных регионов. Он напомнил, что в Одесской и Николаевской областях насильно хватали всех подряд, а жителей Западной Украины берегли до последнего. Но сейчас пришел момент и им включиться в боевые действия. Не исключено, что и там мобилизация будет принудительной.

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