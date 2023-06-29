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Российские военные успешно отражают все попытки украинских сил развить наступление на артёмовском направлении. Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По данным, которые привёл специалист, в районе Артёмовска (Бахмута) ВСУ атакуют российские силы ежедневно. Однако не добивают никаких успехов. Вместо этого численность украинских войск на этом направлении постепенно снижается, так как ВСУ здесь несут большие потери.

Марочко также добавил, что артёмовское направление находится в зоне ответственности ЛНР и сейчас является здесь самым напряжённым участком.

Сам Артёмовск после длительных ожесточённых боёв был освобождён в конце мая этого года. Сейчас город находится под контролем российских сил. ВСУ усилили давление на артёмовском направлении сначала июня, когда стартовало контрнаступление ВСУ на нескольких участках фронта.

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