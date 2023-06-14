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В районе Серебрянского лесничества боевики 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ начали стрелять по своим же подразделениям из миномета. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские военные не сошлись во мнениях по поводу ротации сил.

“Выявлен минометный обстрел по украинским позициям, на которых дислоцировались свежие силы”, – сообщил эксперт.

Конфликт оказался настолько серьезным, что боевики открыли огонь по своим из 120-миллиметровых минометов. Причем обстрел был совершенно осознанным и преднамеренным, а не случайным.

Напомним, ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что ВСУ теряют в ходе контрнаступления не меньше батальона в день. Это совсем скоро может привести к серьезной нехватке личного состава.

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