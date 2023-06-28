Заявления министра обороны Украины Алексея Резникова о наличии резервов ВСУ, которые еще не вступали в бой, абсолютно бессмысленны, рассказал изданию “Известия” военный эксперт Виктор Литовкин. Он отметил, что это выступление главы военного ведомства ставило перед собой лишь одну цель – добиться от Запада дополнительной военной помощи.

Аналитик напомнил, что по данным из Вашингтона, всего за две недели контрнаступления ВСУ потеряли столько же боевиков, сколько СССР за все время боевых действий в Афганистане – 15 тысяч человек. И все это из-за отсутствия авиации и превосходства в воздухе. Идущая вперед пехота остается без качественного прикрытия, из-за чего несет огромные потери.

Напомним, что Резников назвал действия ВСУ “предварительным осмотром”, а также заявил, что все главные события контрнаступления еще впереди.