Против российских сил сейчас воюет уже третья украинская армия. Уровень её подготовки далёк от первой, которая была профессиональной. Этим в том числе можно объяснить и провальное контрнаступление ВСУ. Об этом в эфире телеканала “Царьград” рассказал бывший офицер армии США, военный эксперт Станислав Крапивник.

Специалист указал: ситуация, которая складывается на Украине, сейчас очень напоминает ту, что была в Берлине в 1945 году. Киев, как и тогда немецкие власти, отправляет на фронт практически всех без разбору. Такая мобилизация делает украинскую армию слабой. Это заметно по неуверенным действиям украинских военных в ходе контрнаступления.

Крапивник отметил, что красноречиво свидетельствуют о низкой боеспособности украинской армии участившиеся случаи, когда военные ВСУ бросают технику в рабочем состоянии и убегают с поля боя. При высокой мотивации экипаж, к примеру, подбитого танка вёл бы огонь до последнего, помогая пехотным частям. Но в реальности украинские танкисты просто убегают с поля боя, едва техника получает повреждения.