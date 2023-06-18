Главком ВСУ Валерий Залужный мог сам “спрятаться”, исчезнуть с политического небосклона, так как почувствовал, что его готовят на роль “козла отпущения”, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

В интервью порталу “Абзац” аналитик пояснил, что украинская армия полностью провалила начало контрнаступления, в разработке плана которого несомненно принимал участие и главнокомандующий ВСУ. Он понял, что президенту Украины Зеленскому выгодно его “слить”, чтобы избавиться от сильного конкурента на следующих выборах. И поэтому сбежал сам, скрывшись за границей.

Эксперт также отмечает, что вариант с ранением Залужного и лечением за рубежом также остается актуальным.

Напомним, ранее британские СМИ написали, что не смогли найти доказательств того, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов “жив и здоров”, как утверждают представители разведки.