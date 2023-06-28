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Украинская армия принялась за сооружение фортификационных сооружений. Это верный признак перехода ВСУ от наступления к обороне. Такую точку зрения высказал военный эксперт Василий Дандыкин в интервью “Известиям”.

По словам специалиста, контрнаступление, которое украинская армия начала неудачно, постепенно начинает выдыхаться. Впрочем, Дандыкин указал, что у украинской армии пока остаются силы для ещё одного этапа наступательной операции. Однако по своим масштабам он вряд ли будет сопоставим с тем, что происходило в начале июня и, вероятно, будет идти по совсем другим направлениям.

Контрнаступление ВСУ, стартовавшее в начале лета, не принесло украинским войскам значительных успехов. Напротив, украинская армия понесла большие потери как в живой силе, так и в технике – российскими бойцами были уничтожены или захвачены сотни танков и бронемашин, переданных Киеву странами Запада.

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