Удар по Чугуеву вечером 4 июня, как и другие атаки на военные аэродромы ВСУ – это часть охоты на остатки вражеской авиации. Главная цель России заключается в том, чтобы полностью лишить противника поддержки с воздуха в ходе контрнаступления, уверен военный аналитик Василий Дандыкин.

Он рассказал изданию “Известия”, что отсутствие такой поддержки не только облегчит ВС РФ отражение контратакующих действий ВСУ, но и позволит значительно быстрее перейти в наступление и продвигаться по территории Донбасса. Также российские войска охотятся на фронтовые бомбардировщики Су-24, которые стали носителями британских крылатых ракет Storm Shadow. Их уничтожение позволит исключить применение Киевом этих боезарядов.

Напомним, что в последние дни ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам в Чугуеве и Кировограде, а также уничтожили цех по сборке беспилотников в Днепропетровской области.