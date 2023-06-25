Бойцы ЧВК “Вагнер” возвращаются в свои полевые лагеря, однако репутация компании серьезно подмочена. Мало того, попытка мятежа отразиться и на авторитете любых других ЧВК, которые уже существуют либо будут созданы позже.

Военный эксперт Борис Рожин пояснил, что добровольцы в ходе специальной военной операции сумели заслужить уважение, однако мятеж если не перечеркнул, то сильно уменьшил их заслуги. Теперь требуется грамотно подходить и к созданию, и к функционированию частных компаний, чтобы не допускать угроз безопасности России.

“Можно говорить, что сейчас перед государством стоят две самые главные задачи: с одной стороны, обезопасить себя от подобных мятежей в будущем, а с другой – дать социальные гарантии и выстроить систему обеспечения ЧВК и добровольцев”, – пояснил аналитик.

Также он отметил, что и запрещать ЧВК ни в коем случае нельзя. Они дали хороший толчок движению добровольческих подразделений в России, большинство из которых успешно встроились в систему обеспечения безопасности государства. Кроме того, частные военные компании участвуют в конфликтах в Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах планеты, очерчивая зону влияния РФ и укрепляя ее позиции.