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Ближе к осени 2023 года Запад будет готовить предложения по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Помимо этого, он начнет давить на Киев, вынуждая его сесть за стол переговоров, считает военный эксперт Александр Михайлов.

Он пояснил, что первой на демарш пойдет Европа. Уже к концу лета она может заявить Вашингтону, что больше не намерена продолжать поставки оружия на Украину.

“К концу лета они поставят довольно жесткий вопрос Вашингтону: «Мы больше не можем давать, давайте уже как-то разруливать ситуацию». Тем более, что все предпосылки для того, чтобы ее разрулить, есть”, – уверен глава Бюро военно-политического анализа.

Не исключено, что от Запада Киеву будут поступать “нестандартные” предложения. К примеру, предоставление гарантий от НАТО либо, в зависимости от согласия России, даже включение Украины в состав Североатлантического альянса, несмотря на наличие замороженного конфликта. Великобритания, к примеру, готова пойти даже на такой шаг.

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