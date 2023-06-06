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Милитаризация Польши в последнее время идёт полным ходом не для того, чтобы обезопасить её, а для того, чтобы сформировать ударный кулак НАТО на восточном фланге. В дальнейших планах военного блока – захват Калининградской области. Впрочем, таким планам не суждено сбыться. Такое мнение в беседе с изданием iReactor высказал военный аналитик Виктор Баранец.

По его словам, уже через 13 лет армия Польши может стать второй по численности среди армий всех стран-участниц НАТО, достигнув 300 тысяч человек. Больше только в армии Турции – в ней числится более полумиллиона военных. Уже сейчас Варшава получает от своих союзников технику и вооружение. Не исключено, что в будущем поставки могут усилиться.

В то же время появление такого мощного члена НАТО как Польша со своими интересами только усилит раскол среди государств Североатлантического блока, считает Баранец, и НАТО не сможет выступать единым фронтом. По словам специалиста, признаки раскола проявляются уже сейчас. Упомянутая уже Турция находится в сложных отношениях с Грецией из-за некоторых территориальных споров, что только усиливает разногласия среди союзников по НАТО.

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