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На вооружении ВС РФ появились вертолеты Ми-17, которые Соединенные Штаты закупили у России для Афганистана, но так и не были туда отправлены, сообщает “Военное обозрение”.

Точно известно лишь о нескольких учебных мероприятиях, в которых Киев задействовал эти винтокрылые машины. Так, в январе текущего года он проводил маневры с отработкой высадки десантно-штурмовых групп.

Ми-17 представляют собой экспортную версию российских же вертолетов Ми-8. Соединенные Штаты поставили их на Украину в рамках военной помощи так же, как и целый ряд другой техники, либо использовавшейся ранее в Афганистане, либо так и не отправленной в эту страну. Это многоцелевые винтокрылые машины, которые могут применяться как для высадки десанта, так и для нанесения ударов, обеспечения прикрытия с воздуха или транспортировки военных грузов.

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