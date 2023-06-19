Российские бойцы предлагают военным украинской армии на запорожском направлении добровольно сложить оружие. Для этого они разбрасывают над укреплениями ВСУ соответствующие листовки. Об этом сообщает РИА “Новости”. В той же публикации информационное агентство приводит видео с российскими военными, которые показывают, как листовки помещают в специальные снаряды.

По словам командира одного из российских подразделений, в листовках подробно рассказывается солдатам и офицерам украинской армии, какие действия нужно предпринять. Сама листовка – не только носитель информации, но и своего рода пропуск на позиции ВС РФ для тех, кто принял решение добровольно сложить оружие.

На запорожском направлении у ВСУ сложилась непростая ситуация. На этом участке фронта украинские войска пытались в ходе контрнаступления прорвать российскую оборону, однако понесли серьёзные потери не добившись каких-либо успехов.